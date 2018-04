Pd, Renzi sonda la piazza: ‘Vorreste un governo con M5S?

Informale iniziativa dell’ex premier Matteo Renzi, adesso senatore del Pd, in piazza della Signoria a Firenze dove in modo empirico ha voluto sondare i pareri di chi si avvicinava per salutarlo. “Vi piacerebbe un governo del Pd con i Cinquestelle?”, è stata in buona sostanza la domanda che Renzi ha rivolto a passanti, simpatizzanti del Pd, davanti a Palazzo Vecchio, senza però sbilanciarsi in prima persona.

C’è chi ha risposto a favore dell’autonomia del Partito Democratico, altri hanno abbozzato un sorriso. Renzi si è intrattenuto molto con il partigiano ultranovantenne Silvano Sarti, già presidente dell’Anpi locale, e con dirigenti locali del Pd. ansa