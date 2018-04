M5s vota a favore di tutti i carrozzoni UE mantenuti a spese dei contribuenti

Incredibile, ma vero. La delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo oggi ha votato a favore, nei 100% dei casi, per l’approvazione del c.d. ‘discarico di bilancio’ di tutti gli enti inutili (o quasi), cioè dei carrozzoni che l’Unione Europea mantiene a spese dei contribuenti.

Questo voto rappresenta un cambiamento a 180° della posizione del Movimento, in contraddizione con la linea coerentemente contraria agli sprechi e al gigantismo burocratico dell’Europa di Bruxelles.

Mi dispiace molto dovere constatare questo vero e proprio tradimento delle posizioni finora assunte, in coerenza con il sentire di milioni e milioni di elettori “grillini” che su questi sprechi e su questi carrozzoni hanno probabilmente le idee più chiare di certi dirigenti politici.

Inutile dire che la delegazione leghista è stata non solo compatta come sempre, ma coerente nel suo voto limpido e chiaro : un no su ciascuno e su tutti i voti di cui sopra.

On. Mario Borghezio – – Deputati Lega Nord al P.E.