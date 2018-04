Antisemitismo a Berlino: ebrei presi a cinghiate e insultati in arabo

Brutto episodio di antisemitismo martedì sera in Germania: due ragazzi ebrei con la kippah sono stati aggrediti in pieno centro a Berlino da tre giovani, di cui almeno uno parlava arabo. Una delle vittime è riuscito a filmare la scena in cui si vede un giovane che grida «yahoud», ebreo in arabo.

Un portavoce della cancelliera Angela Merkel e il ministro della Giustizia Katerina Barley hanno parlato di «vergogna per la democrazia». «L’antisemitismo non deve avere un posto in Germania», ha denunciato Barley su Twitter, mentre il capo della diplomazia Heiko Maas ha parlato di attacco «intollerabile» richiamando le «responsabilità» per Germania contro gli ebrei. La lotta all’anti-semitismo riveste un’importanza particolare per il governo tedesco, che non dimentica il passato nazista.

I due giovani ebrei sono stati aggrediti in una zona esclusiva di Berlino. Intervistato da Bild, uno di loro ha denunciato l’inazione dei passanti. Secondo lui, il più facinoroso dei tre parlava «un dialetto siriano».