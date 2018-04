Prof bullizzato da un alunno: “Mi metta 6, qui comando io, si metta in ginocchio”

Brutta vicenda a Lucca. Il fatto è avvenuto in un Itc della periferia di Lucca, il docente è stato aggredito verbalmente da un alunno che aveva ricevuto un pessimo voto. “Prof non mi faccia arrabbiare, metta sei”, gli ha urlato il giovane. Poi puntandogli il dito in faccia: “Qui comando io. Si metta in ginocchio“. Nel secondo caso, il giovane è stato aggredito da 5 coetanei.

Insegnante bullizzato: cosa è accaduto – Dopo aver preso il pessimo voto, il bullo ha iniziato a inveire contro il professore. Il giovane ha trovato il sostegno dalla classe che prima si è messa a ridere poi ha registrato con lo smartphone quanto stava avvenendo. Il video è stato reso pubblico sui social dove è diventato virale.

“Saranno presi provvedimenti, ci sono già 2-3 procedimenti disciplinari in corso – ha affermato a La Nazione il dirigente Cesare Lazzari –. Un fatto gravissimo, l’insegnante è sconcertato. Ed è grave anche che non sono venuto a saperlo dall’interno della classe, ma da persone esterne. Questo silenzio, se non addirittura complicità della classe, è altrettanto grave rispetto al fatto in sé”.

Secondo quanto emerso, la classe in questione sarebbe particolarmente problematica. A tal punto che è stato già avviato uno specifico trattamento psicologico.

tgcom24.mediaset.it