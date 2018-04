Prostituzione, chiusi tutti i centri massaggi cinesi di Cremona

Tutti i nove centri di massaggi cinesi di Cremona sono stati chiusi perché al loro interno si esercitava la prostituzione. L’operazione è stata condotta dalla polizia che, per la prima volta, ha perseguito prima i locali come “luoghi sospetti” e soltanto dopo i titolari. Questo per evitare le veloci cessioni di licenze che, come accaduto in passato, complicavano il sequestro. Il blitz è scattato venerdì e ha visto impegnati una cinquantina di agenti. tgcom24.mediaset.it