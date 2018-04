Iran, Khamenei: “Trump, Macron e May criminali”

La guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, ha definito Trump, Macron e May “criminali” dopo l’attacco congiunto di stanotte in Siria.

“L’attacco di stamane sulla Siria è un crimine. Dichiaro fermamente che i presidenti degli Stati Uniti, di Francia e Gran Bretagna hanno commesso un grave crimine. Non otterranno alcun beneficio; proprio come non ne hanno avuti in Iraq, in Libia e in Afghanistan, negli ultimi anni, commettendo gli stessi atti criminali“, si legge nel tweet della guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei.

Centinaia in strada con bandiere russe e Iran – Centinaia di siriani sono scesi in strada a Damasco dopo l’attacco militare congiunto di Usa, Gran Bretagna e Francia in Siria sventolando bandiere siriane, russe e iraniane in segno di vittoria e suonando i clacson delle auto in un atto di sfida. “Siamo i tuoi uomini, Bashar”, hanno urlato molti di loro. La tv di Stato ha trasmesso in diretta le immagini di una folla di civili mescolata agli uomini un uniforme. ansa