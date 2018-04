Verbania, furti a raffica: sgominata banda di sudamericani

VERBANIA, 7 APR – La Squadra Mobile di Verbania ha sgominato una banda di ladri che in due mesi aveva colpito 7 volte in case e attività commerciali. Sono sudamericani provenienti dal milanese: in carcere il capo del gruppo, cileno di 37 anni, ai domiciliari la compagna, salvadoregna di 37; il terzo componente, 21 anni, guatemalteco, è stato raggiunto da un mandato europeo nella prigione di Barcellona dove sta scontando un’altra pena. Una quarta persona è latitante in Sud America.

L’indagine è partita da un furto al centro benessere di Ghiffa dove le telecamere di videosorveglianza avevano ripreso tre uomini. Gli stessi che un mese dopo una pattuglia di agenti ha fermato a Verbania. Sulla loro auto erano stati trovati arnesi da scasso, guanti e torce. I tabulati e le analisi delle celle telefoniche hanno permesso di accertare che erano stati nei luoghi dei furti, a Verbania, Ghiffa, Cannobio e Suno. Uno dei ladri è stato scoperto grazie ad un finto profilo Facebook realizzato da un agente della Polizia. ANSA