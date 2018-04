Boschi: Lega e M5s bravi a spartirsi le poltrone

BOLZANO – “Non ha senso chiedersi cosa farà il partito democratico. Bisogna chiedersi quanto tempo ci metteranno loro prima di fare un governo visto che sono stati molto rapidi invece nello spartirsi le poltrone istituzionali lasciando fuori gli altri”. Lo ha detto la sottosegretaria Maria Elena Boschi a Bolzano dove partecipa ad un assemblea del Pd locale per fare il bilancio dopo le elezioni politiche.

Boschi, candidata ed eletta nel collegio uninominale di Bolzano per la Camera, ha detto ai cronisti: “Ovviamente il risultato è stato netto, altri partiti hanno vinto le elezioni, il Movimento 5 Stelle e la Lega, quindi tocca a loro governare, spetta a loro formare un governo. Io credo che possiamo essere orgogliosi per i cinque anni di governo del centrosinistra perché lasciamo un paese migliore di quello che abbiamo trovato e anche i dati che ha diffuso ieri l’Istat lo confermano: un milione di posti di lavoro in più negli ultimi quattro anni, la disoccupazione giovanile è scesa di 10 punti percentuali”.