Come fare una moneta nazionale, sovrana, non a debito – Nino Galloni

di Byoblu

L’euro, una moneta senza Stato, è in mano ai padroni della BCE, è economicamente e socialmente insostenibile. Antonino Galloni, economista ed ex funzionario del Ministero del Bilancio, descrive il meccanismo della “Moneta Nazionale Sovrana Non a Debito”, una misura immediata per rilanciare l’economia ad esempio attraverso l’assunzione del personale necessario al funzionamento delle amministrazioni pubbliche che permetterebbe di rimettere in moto tutti i servizi essenziali, dal welfare alla scuola, dalla giustizia alle infrastrutture.

Una soluzione, questa, già sperimentata dall’Italia sotto la guida di Aldo Moro e ben nota alle classi dominanti che attualmente gestiscono il potere. Finché i popoli rimangono all’oscuro del funzionamento della moneta, sono manipolabili e condannati a rimanere sotto il giogo di chi, attraverso un artificio contabile, decide le sorti dello Stato e rende schiavi i suoi cittadini.