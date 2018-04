Bologna: studente rapinato da migranti pregiudicati

di Etv

Lo hanno avvicinato con la scusa di chiedere una sigaretta, poi lo hanno buttato a terra e rapinato di soldi e cellulare. Per l’aggressione, avvenuta poco dopo mezzanotte nei pressi della stazione di Bologna ai danni di uno studente 21enne di Orvieto (Terni), la Polizia ha arrestato due persone: un senegalese di 24 anni e un gambiano di 22. Entrambi irregolari e con precedenti, sono accusati di rapina aggravata in concorso.

I primi a inseguirli sono stati alcuni addetti di Tper, che erano in zona e hanno sentito le grida di aiuto della vittima. Gli agenti hanno poi rintracciato i due rapinatori poco lontano: il senegalese in Piazza VIII Agosto, il gambiano in via Indipendenza. Recuperati anche il cellulare sottratto allo studente e il denaro, 80 euro, che il senegalese aveva in tasca, mentre il portafogli vuoto era stato gettato a terra in via Boldrini. Il gambiano è stato anche denunciato per il mancato rispetto di un decreto di espulsione.