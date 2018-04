Migranti, Bergoglio: non manchi solidarieta’ per chi abbadona la propria terra

Papa Francesco: non manchi solidarieta’ per le persone costrette ad abbandonare le loro terre, per quanti anelano ad un vita piu’ dignitosa, soprattutto in quelle parti del continente africano travagliate dalla fame, da conflitti edemici e dal terrorismo.

Papa Francesco ha celebrato la messa di Pasqua in piazza San Pietro gremita con 80000 fedeli. Il pontefice, successivamente, ha benedetto la piazza con la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi.

Fonte: Agenzia Vista