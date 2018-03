Elezioni Libano, la UE manda gli osservatori

– Su invito delle autorità libanesi, l’Unione europea invia una Missione di osservazione in occasione delle elezioni parlamentari, del 6 maggio. A capo della Missione è l’europarlamentare Elena Valenciano, su incarico dell’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini.

“Queste elezioni, le prime in circa una decade, e con un accresciuto numero di candidate donne, saranno chiave per il futuro del Libano – scrive Mogherini in una nota -. Il nuovo parlamento guiderà le numerose riforme che il Paese sta per avviare. Il Libano può contare sull’amicizia ed il forte sostegno dell’Unione europea e della comunità internazionale. La sua stabilità e la sua crescita sono chiave per l’intera regione e per l’Ue”. ANSA Europa