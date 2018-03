Albanese ferito da una fucilata durante furto in un’abitazione di Casteggio

PAVIA, 28 MAR – Rimangono stabili le condizioni del 25enne albanese ferito da una fucilata al torace dal proprietario di un’abitazione di Casteggio (Pavia), in Oltrepò Pavese, che l’aveva sorpreso nel suo giardino con il volto coperto da un passamontagna.

Il giovane albanese, che è indagato per furto aggravato in concorso (insieme a lui c’era un complice, attualmente ricercato), è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Policlinico San Matteo di Pavia: attualmente è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno conducendo le indagini sul fatto, avvenuto nella tarda serata di ieri. Il proprietario, un uomo di 56 anni, è uscito di casa imbracciando un fucile dopo aver udito dei rumori. Trovatosi di fronte il ladro con il volto coperto (dal quale ha raccontato poi di essere stato minacciato), il 56enne gli ha sparato ferendolo. La Procura di Pavia dovrà ora valutare se per il comportamento del 56enne sia ipotizzabile un eccesso di legittima difesa. (ANSA)