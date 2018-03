Torino: Arca Technologies annuncia 103 licenziamenti

TORINO, 27 MAR – I lavoratori Arca Technologies stanno bloccando la statale in corso Vercelli, davanti allo stabilimento di Ivrea. È una prima risposta ai licenziamenti annunciati ieri dall’azienda. La decisione di manifestare in strada è arrivata dopo l’assemblea dei lavoratori convocata dalla Fiom. L’azienda americana, lunedì pomeriggio, ha avviato la procedura per 103 licenziamenti. Un massiccio taglio del personale che oggi conta 282 lavoratori e undici dirigenti. ANSA