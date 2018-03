Elite finanziarie accerchiano l’Italia: Blackrock annuncia vendita sistematica di BTP

di PandoraTV – Albero Micalizzi

Sta accadendo adesso, mentre scrivo questa email, mentre rimettiamo le lancette dell’ora legale, mentre distrattamente portiamo a spasso il cane o ci concediamo qualche ora di relax fuori porta…di puntata in puntata sto cercando di raccontare in diretta l’azione di accerchiamento da manuale delle élite finanziarie sul sistema Italia, proprio durante la delicata fase di formazione del primo Governo di una nuova stagione politica.

Dopo Moscovici, dopo Moodys’, dopo il FMI, questa settimana è il fondo USA Blackrock a muoversi annunciando un’azione di vendita sistematica di BTP italiani, un’azione pesante che sarà seguita da altri operatori internazionali innescando una spirale.

E’ in questa azione a tenaglia a sfondo ricattatorio, in questi automatismi sinergici che va colto il senso ultimo del sistema di potere esercitato dalle élite globali.

Cerchiamo di comprenderlo bene adesso per evitare, domani – quando sarà tardi – di riesumare i soliti complotti, le riunioni sui panfili o altre azioni piuttosto dimostrative che in realtà sono poca cosa al cospetto di quanto, in queste ore, sta accadendo nel backstage del grande circo neoliberista.