Boldrini: già al lavoro per ius soli e legge contro l’omofobia

Buongiorno a voi! – Boldrini saluta i suoi fan su Facebook.

Oggi riparte con la nuova legislatura la mia battaglia per i diritti di tutte e di tutti.

Ho appena depositato tre proposte di legge che il precedente Parlamento non era riuscito ad approvare: quella sulla riforma della cittadinanza, quella per il cognome delle madri ai figli e quella per il contrasto all’omofobia e a ogni discriminazione sessuale.

Sto lavorando, poi – continua la Boldrini- per depositare anche un testo normativo a cui tengo particolarmente: un piano straordinario per l’occupazione e l’imprenditoria femminile.

Vorrei che il mio percorso da deputata nella XVIII legislatura lo facessimo insieme e che i vostri suggerimenti e le vostre proposte siano uno stimolo continuo e concreto per il mio lavoro in Aula.