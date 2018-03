Tra i profughi un alto numero di malati psichici o con turbe mentali

Tra gli enti preposti all’accoglienza dei richiedenti asilo, circola un questionario di rilevazione finalizzato alla stesura del bando europeo “tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità” che sarà presentato dall’ Azienda Sanitaria di Vicenza con la partecipazione dell’Azienda pedemontana.

Un questionario singolare per la rete dei comitati contrari all’accoglienza dei migranti che da sempre li definiscono per l’appunto dei sedicenti profughi.

Il primo elemento che suscita un certo interesse, sono i dati che riguardano lo stato di salute mentale dei richiedensti asilo. “Sembra che tra gli ospiti nei centri d’accoglienza italiani -spiega Alex Cioni, portavove del comitato PrimaNoi-, il tasso di malati psichici o con turbe mentali sia molto alto, tant’è che uno studio della Società italiana di psichiatria effettuata nel 2016, certifica che almeno un richiedente asilo su tre soffre di disturbi mentali, mentre il 17% della popolazione degli ospedali psichiatrici giudiziari è, infatti, composto da extracomunitari”.

Secondo Giuanluigi Feltrin del comitato Pro Bolzano vicentino, “sono numeri impressionanti che contribuiscono ad alimentare un serio pericolo per quelle comunità che si ritrovano in casa questi soggetti. E noi a Bolzano vicentino ne abbiamo parecchi”. Feltrin si riferisce all’amministratrice dell’hotel Adele che assieme alle figlie gestisce alcuni centri di accoglienza tra Vicenza, Sandrigo e Bolzano vicentino per qualche centinaio di richiedenti asilo.

Dall’esplosione dei flussi dei migranti provenienti dalla rotta libica, sono in aumento i casi di soggetti che si sono resi responsabili di crimini anche efferati come il caso Kabobo a Milano che a picconate uccise tre persone, o il caso più recente di Macerata dove ha trovato la morte la diciottenne Pamela Mastropietro.

“Alla luce di questi numeri, scopriamo che il vicentino non è immune da questo pericolo -rilevano i referenti dei comitati. Lasciamo perdere l’elemento economico che ricade sempre sulle teste dei contribuenti, al momento ci interessa sapere in che modo viene garantita la sicurezza dei cittadini -sottolinea Alex Cioni-, ma soprattuto sarebbe utile conoscere, oltre ai costi, quanti sono gli ospiti nei centri d’accoglienza vicentini affetti da patologie psichiche”.

Per i comitati c’è un altro aspetto non secondario che va rilevato. “In Italia ci sono tribunali che hanno preso in carico i ricorsi dei migranti concedendo il permesso di soggiorno per motivi umanitari proprio per dei disagi psichici dell’immigrato“.

Per Cioni e Feltrin “non solo paghiamo profumatamente le strutture d”accoglienza, vitto e alloggio ai migranti, i ricorsi degli stessi presso i tribunali italiani e la tutela legale gratuita. Adesso ci tocca pagare le cure sanitarie di un esercito di potenziali malati di mente che lo Stato italiano dovrebbe preoccuparsi di espellere dal territorio nazionale. Poi che siano affetti o meno di turbe mentali è tutto da vedere visto che non si può escludere che gli stessi migranti, capito il meccanismo, sfruttino a loro favore quest’altra incredibile opportunità al fine di ottenere un permesso di soggiorno o per porlo come elemento giustificativo ai loro atti criminosi”. Interogativi verso i quali la rete dei comitati vicentini contano di ottenere una dettagliata risposta dai funzionari della Prefettura di Vicenza appena saranno a disposizione i dati raccolti con il questionario.

COMUNICATO STAMPA COMITATO ‘PRIMA NOI’