Violenza antifascista contro la Polizia, arresti e perquisizioni a Torino

Torino, 19 mar. – Arresti e perquisizioni da parte della Digos sono in corso a Torino in relazione agli scontri del 22 febbraio scorso in città quando, nel corso di una manifestazione di alcune centinaia di attivisti dei centri sociali e antagonisti, erano state lanciate bottiglie, sassi e petardi contro le forze di polizia.

Gli antagonisti protestavano contro un’iniziativa elettorale del leader di CasaPound Simone di Stefano, ospitata nell’albergo Nh di corso Vittorio Emanuele. Gli incidenti provocarono il ferimento di sei agenti. Due furono i manifestanti fermati. A quanto si apprende l’operazione di oggi riguarderebbe tra gli altri, anche alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna. (askanews)