Donna uccisa a colpi di pistola nel Napoletano

Una donna di 31 anni è stata uccisa a Terzigno (Napoli), in via dei Pini, nei pressi di una scuola. Da una primissima ricostruzione, la 31enne aveva appena accompagnato la figlia dentro l’istituto, poi all’uscita avrebbe iniziato a parlare e a discutere animatamente con un uomo che, al culmine della lite, avrebbe estratto una pistola e le avrebbe sparato un colpo alla testa. A quel punto l’uomo, che ora i carabinieri stanno cercando di identificare, è salito in sella a uno scooter grigio e si è allontanato.