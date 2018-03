La fake news del migrante morto di fame appena sbarcato sbugiardata dalla Prefettura

“Pregressa malattia grave in fase terminale”. E’ questa la causa della morte dell’immigrato eritreo deceduto oall’ospedale Maggiore di Modica. Il giovane, sbarcato in Italia in gravi condizioni, era stato ricoverato subito dopo lo sbarco a Pozzallo.

Il 22enne aveva difficoltà respiratorie ed era molto magro, motivo per cui si era subito parlato di malnutrizione, ma la Prefettura è intervenuta per rettificare la notizia specificando che la causa della morte è malattia pregressa che era ormai in fase terminale.