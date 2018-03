Bankitalia: “Forse non ci sono soldi per il reddito di cittadinanza”

“La mancanza di copertura che la Lega ha presentato sulla flat tax non è dissimile dalla mancanza di coperture del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Quindi, dal punto di vista dell’impatto potenziale negativo sui conti dello stato, più o meno siamo lì. Sono due misure molto diverse e molto costose. Ma la politica deve e può fare quello che vuole”. E’ quanto ha detto il direttore generale della Banca di Italia Salvatore Rossi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

”Il reddito di cittadinanza mi sembra un’indennità di disoccupazione molto generosa, ma anche circoscritta in determinate condizioni. Bisogna capire se è compatibile con le coperture”.

”Quando il popolo si pronuncia non si può essere spaventati. Non so se chiamerei i 5 stelle e la Lega ‘forze populiste’ – conclude il direttore generale della Banca di Italia -. Sicuramente sono due forze politiche che si oppongono a molte cose fatte in questi decenni e a molti apparati. Ma valutiamo dai fatti”. ADNKRONOS