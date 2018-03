Marijuana in vendita dal tabaccaio

di Adnkronos

Non solo negozi dedicati. La cannabis legale e made in Italy a bassissimo contenuto di Thc sbarca anche dal tabaccaio. A Roma vicino alle sigarette e alle gomme da masticare ora si può acquistare anche una ‘dose’ di marijuana. Il costo oscilla tra i 20 e i 40 euro. Ma chi la compra? “Persone adulte e anche gli anziani che la usano per rilassarsi, contro l’insonnia o come antidolorifico. Ma i giovani no, i ragazzi questa non la comprano”