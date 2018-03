Macerata, sindaco Pd: “La Lega sguazza nelle paure”

“La Lega sguazza nelle paure” dice il sindaco PD di Macerata.

Salvini: “Non hanno capito niente. Hanno fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati e ancora parlano? Milioni di italiani hanno scelto la Lega proprio per eliminare i motivi di queste “paure”. Sbaglio?”.

Lo ha scritto Su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini mentre in via Bellerio è riunito con lui lo stato maggiore della Lega, Umberto Bossi e Roberto Maroni compresi, per l’analisi del risultato elettorale.