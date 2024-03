Kiev: “nuova controffensiva quest’anno”

Il generale Pavljuk, comandante delle forze di terra ucraine: “L’Ucraina prevede di condurre una nuova controffensiva quest’anno. Tutto è fatto per prendere l’iniziativa. Il nostro compito quest’anno è stabilizzare la prima linea, creare una forza d’attacco ed effettuare operazioni di contrattacco. Ci riusciremo. Stabilizzeremo la situazione e faremo di tutto per garantire che le truppe prendano l’iniziativa. Il compito ora è raggrupparsi il più possibile per riportare nelle basi le unità che necessitano di rifornimento e rinforzo”.

https://t.me/letteradamosca/19499