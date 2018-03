Palermo: immigrato sale sul tetto di un autobus e blocca il traffico

Un migrante ha bloccato un autobus della linea Amat in via Cavour a Palermo salendo sul tetto del mezzo pubblico e ha iniziato ad urlare. A seguito di diverse segnalazioni sono intervenuti gli agenti di polizia insieme ai vigili del fuoco che lo hanno fatto scendere con l’ausilio della gru e lo hanno portato in ospedale.

Il video è stato girato dal cellulare da un attivista della Lega Nicola Costanzo. _Courtesy Facebook Nicola Costanzo Fonte: Agenzia Vista