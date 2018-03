Immigrazione clandestina, falsi matrimoni e false assunzioni: arrestati

ROMA, 10 MAR – Operazione contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da parte dei Carabinieri, che hanno smantellato una organizzazione malavitosa attiva in particolare in Liguria. I militari del Comando provinciale di Savona stanno eseguendo in Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, perquisizioni e sequestri nei confronti di soggetti italiani ed egiziani responsabili di favoreggiamento e falso per induzione.

L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba, al termine di una serrata attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica. L’ organizzazione, dietro compenso in denaro, favoriva l’immigrazione di cittadini egiziani e marocchini in Italia mediante promesse di assunzione da parte di imprenditori compiacenti ovvero matrimoni con rito civile con cittadine italiane. (ANSA)