Inps, al via le domande per vacanze gratis

Una vacanza estiva presso località turistiche italiane o estere gratis, o quasi. E’ quanto offre il nuovo bando di concorso bandito dall’Inps, in scadenza il prossimo 26 marzo, che prevede l’assegnazione di contributi per trascorrere un soggiorno in Italia o fuori dai confini nazionali durante la stagione estiva 2018. In particolare, l’istituto di previdenza riconosce “un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico“, da fruire nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018, che dovrà comprendere, oltre alle coperture assicurative, spese di vitto e alloggio, eventuali spese di viaggio, spese per la partecipazione ad un corso a tema ed eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive ed attività ludico-ricreative. Vediamo, di seguito, tutte le informazioni utili per candidarsi.

A CHI E’ RIVOLTO – Il bando è rivolto a tre categorie: pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, coniugi e figli conviventi disabili; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, coniugi e figli conviventi disabili; pensionati della Gestione Fondo ex IPOST, coniugi e figli conviventi disabili.

NUMERI DA RICORDARE – E’ possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso dalle 12 dell’8 marzo fino alle 12 del 26 marzo 2018. Nel caso del Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali/Gestione dipendenti pubblici i posti a disposizione ammontano a 1000 per soggiorni di otto giorni/sette notti mentre salgono a 2mila per soggiorni di durata pari a quindici giorni/quattordici notti. Per quanto riguarda la Gestione Fondo Ipost, invece, i contributi disponibili sono 250 per soggiorni di otto giorni/sette notti e 600 per soggiorni di quindici giorni/quattordici notti.

IMPORTI CONTRIBUTI – L’importo massimo di ciascun contributo è di: a) 800 euro per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia o all’estero di durata pari a otto giorni/sette notti; b) 1.400 euro per il contributo riferito al soggiorno in Italia o all’estero di durata pari a quindici giorni /quattordici notti. “Fermi restando gli importi massimi concedibili – spiega l’Inps – con riferimento a ciascun beneficiario e a ciascun partecipante, il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del soggiorno, in relazione al valore Isee del nucleo familiare di appartenenza.

“Per i vincitori – riferisce ancora l’Inps – entro il 28 giugno 2018 l’Istituto disporrà nei confronti del richiedente il pagamento di un acconto, pari al 80% dell’importo del contributo. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, la liquidazione dell’acconto sarà disposta entro il 10 luglio 2018”.

COME FARE DOMANDA – La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca le parole ‘Estate INPSieme Senior’. “Il richiedente la prestazione – specifica l’Inps – all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’Isee ordinario”. Inoltre, chi vuole candidarsi deve essere in possesso del codice Pin Inps. Chi ancora non ce l’ha può richiederlo online, rivolgersi al contact center oppure recarsi a uno sportello Inps. ADNKRONOS