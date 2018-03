Dazi, Malmstrom: la UE è alleata degli Usa e deve essere esclusa

BRUXELLES – “Sull’annuncio di stasera” di Trump sui dazi “l’Ue è uno stretto alleato degli Stati Uniti e continuiamo a essere del parere che l’Ue debba essere esclusa da queste misure”. Così in un tweet il Commissario europeo per il commercio, Cecilia Malmstrom. “Cercherò maggiore chiarezza su questo tema nei giorni a venire. Non vedo l’ora di incontrare il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer sabato a Bruxelles per discutere”.

Sabato è in programma a Bruxelles un nuovo trilaterale tra Ue, Usa e Giappone sull’acciaio e la questione della sovraccapacità produttiva soprattutto cinese. A partecipare alla riunione saranno la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem, il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell’economia Hiroshige Seko. ANSA Europa

