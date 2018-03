Mattarella: impegno contro intolleranza e razzismo

“La piena dignità di ogni donna e di ogni uomo, che trova fondamento nel rispetto del diritto alla vita e dei diritti inviolabili della persona, è condizione indispensabile per una società libera e democratica, per uno sviluppo equilibrato, per un futuro di pace. Si tratta di valori affidati non soltanto agli ordinamenti giuridici, ma anzitutto alla cultura dei popoli e alla coscienza di tutti i cittadini, a qualunque latitudine della terra. La scelta del Parlamento italiano di istituire la Giornata nazionale in memoria dei Giusti dell’Umanità, rafforzando così il valore della Giornata europea fissata per il 6 marzo, offre una preziosa occasione per approfondire i temi della convivenza e per rafforzare l’impegno comune contro ogni forma di sopraffazione, di violenza sulle persone, di intolleranza, di razzismo”.

Lo ha detto Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente di Gariwo, La Foresta dei Giusti, Gabriele Nissim. (askanews)