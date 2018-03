Casoria: scrutatrice da’ in escandescenza al seggio e straccia il registro

Votazioni sospese in un seggio elettorale a Casoria, dove una scrutatrice ha stracciato il registro degli uomini. L’episodio è accaduto intorno alle 13 nella scuola Carlo Catena dell’Istituto comprensivo Puccini a Casoria.

Come scrive il Messaggero, nel seggio in via Arpino, la donna, scrutatrice, ha improvvisamente iniziato a inveire contro i presenti e poi ha strappato le pagine del registro degli uomini. Sul posto c’erano gli uomini della Guardia di Finanza che sono poi interventi immediatamente, sospendendo anche le votazioni per gli uomini e allertando i carabinieri che, dopo poco, sono intervenuti e hanno portato in caserma la donna per identificarla.