Poltronificio: la UE cerca 11 esperti per la cooperazione con l’Africa

BRUXELLES, 28 FEB – Via alle selezioni per la task force europea di undici esperti che entro gennaio 2019 dovranno presentare proposte per migliorare la cooperazione tra Ue e Africa su sviluppo rurale e alimentazione. La Commissione europea ha aperto un invito a presentare candidature che chiuderà il 23 marzo.

L’iniziativa congiunta del Commissario all’agricoltura Phil Hogan e di quello alla cooperazione Neven Mimica è una prima concretizzazione di uno degli impegni presi con la comunicazione sulla Politica agricola comune dopo il 2020, pubblicata nel novembre 2017. Nel testo si sottolineava che la futura politica agricola comune avrebbe dovuto “contribuire ad affrontare le cause profonde delle migrazioni“. ANSA Europa