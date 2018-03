Pd, Renzi: “abbiamo salvato i correntisti, non le banche”

ROMA, 2 MAR – “Sulle banche si è giocata la più clamorosa menzogna di questa legislatura, un’opera di distrazione di massa. E’ stata una questione che ha attraversato decenni nel silenzio della classe dirigente, di quella giornalistica e accademica. Noi rivendichiamo quanto fatto in questi anni, dalla riforma delle popolari a quella delle banche del credito cooperativo per aiutare i correntisti e non le banche e salvare i conti correnti che altrimenti con le regole Ue sarebbero saltati”.

Lo dice Matteo Renzi al Forum live Facebook-Ansa.