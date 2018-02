Migranti, Gentiloni: “utili alle nostre economie e società”

“L’Italia ha mostrato una strada, e questo ci viene riconosciuto a livello europeo, per tentare di trasformare i flussi migratori da fenomeni totalmente non gestiti, o gestiti da network criminali, in fenomeni sicuri, gestibili, compatibili e addirittura utili alle nostre economie e società”.

Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Milano, aggiungendo: “E’ comunque impossibile eliminare del tutto i flussi migratori”.

“L’Italia non sia aggressiva con i Paesi vicini” – L’Italia, ha ribadito il presidente del Consiglio ricevendo il premio Ispi a Milano, “non può essere Paese della chiusura e dell’aggressività verso i vicini”. “Noi siamo affezionati alla nostra identità, alle nostre radici culturali, alla nostra bandiera, alla patria. Ma il modo in cui questa identità si affaccia al mondo è quello di un Paese che lavora per la pace, per il dialogo e per il libero commercio”.