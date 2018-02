Bologna, scabbia in carcere: ricoverato detenuto straniero

Caso di scabbia alla Dozza: la denuncia del Sappe

Un caso di scabbia alla casa circondariale di Bologna. Un detenuto di origini marocchine infatti, sottoposto a visita medica, è stato fatto accompagnare in ospedale perchè i segni sulla sua pelle derivavano dalla scabbia. A denunciare l’episodio il Sappe, sindacato della Polizia Penitenziaria.

Il medico che lo ha visitato avrebbe notato delle macchie rossastre sulla pelle del detenuto, compatibili con quelle che porta la malattia contagiosa. “Purtroppo – hanno detto Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale – nessuna prevenzione viene fatta dall’amministrazione nei confronti del personale che entra in contatto con questi detenuti, per i quali prevale sempre il diritto alla privacy rispetto al diritto alla tutela della salute degli agenti, i quali, spesso, vengono a conoscenza di queste malattie quando vengono contagiati. Questa volta, forse, e’ andata bene, ma solo per caso”.

www.bolognatoday.it