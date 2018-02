L’ex Br dell’omicidio Tobagi minaccia il candidato leghista Bastoni

Le minacce di marca terroristica rossa a Massimiliano Bastoni, candidato al consiglio regionale della Lombardia per la Lega, provengono da Francesco Emilio Giordano (Lotta continua, ndr), un pendaglio da forca a cui, nell’Italia di oggi, è consentito di usare liberamente Facebook per augurare la morte ad un esponente leghista.

Può essere democratico e civile un Paese nel quale un soggetto simile può svolgere con modalità di questo genere attività politico-elettorale senza un immediato intervento dell’Autorità giudiziaria?

E’ comunque un onore per Bastoni essere minacciato da uno di quei soggetti che, a suo tempo, presero parte all’ignobile agguato mortale ad un eroe della libertà di espressione qual è stato il giornalista Walter Tobagi.

On. Mario Borghezio – – Deputato Lega Nord al P.E.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Condannato a 30 anni e 8 mesi, in appello divenuti 21 anni, Giordano ha finito di scontare la pena nel 2004 ed oggi è a capo di “Potere al Popolo”.

In un commento sotto il suo post di Facebook ha scritto parlando del leghista Bastoni: «potessi dargli fuoco lo farei…va bene così… comunque ti ringrazio per il consiglio… davvero grazie… è un essere schifoso e siccome sta leggendo sa quello che penso e la fine che non solo gli auguro».