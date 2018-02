Macerata, scontri tra antifascisti e polizia

Come riferisce Picchio News a Macerata un gruppetto di sedicenti antifascisti ha improvvisato un corteo da piazza Mazzini gridando slogan. All’altezza del bar Venanzetti, dove domani era in programma una conferenza stampa di Casa Pound, c’è stato un fronteggiamento con la polizia e alcuni manifestanti sono stati fermati e identificati. La proprietaria, dopo che i manifestanti sono entrati nel locale e lì sono rimasti per circa 10 minuti lanciando all’interno anche un fumogeno, ha disdetto la conferenza stampa. Gli antifascisti urlavano: “Fascisti, carogne, tornate nelle fogne”

Questa sera, alla fiaccolata “Una luce per Pamela”, organizzata ai Giardini Diaz in memoria della diciottenne romana, parteciperanno anche la mamma Alessandra Verni, e lo zio Marco Valerio Verni che è anche il legale che assiste la famiglia della ragazza.