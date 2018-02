Partigiani: a Macerata sabato 10 manifestazione antifascista antirazzista

Sabato prossimo a Macerata si terrà la solita “manifestazione nazionale contro il razzismo e il fascismo” promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. “E’ ora di dire basta. Il 10 febbraio a Macerata associazioni, partiti, sindacati, movimenti democratici si troveranno insieme per dire no a tutti i fascismi e razzismi. Quello che è accaduto sabato è un fatto di una gravità inaudita”, è scritto nell’invito alla manifestazione.

Pamela – massacrata da un nigeriano

“Le Istituzioni – scrive ancora l’Anpi- assumano immediatamente provvedimenti e la condanna sia unanime da parte di tutti. E’ intollerabile il giustificazionismo di queste ore che addirittura imputa alle vittime la colpa dell’accaduto. Invitiamo caldamente l’Italia antifascista e democratica a scendere in piazza il 10 febbraio a Macerata per costruire tutti insieme una rinnovata stagione di impegno per la libertà, la solidarietà e la convivenza civile: la Costituzione non si calpesta, si attua”. (askanews)