Ragazza fatta a pezzi e chiusa nelle valigie: arrestato spacciatore nigeriano

E’ stato arrestato per l’omicidio di Pamela Mastropietro il nigeriano di 29 anni che era stato fermato ieri sera: si chiama Innocent Oseghale. L’uomo, in possesso di permesso di soggiorno scaduto da tempo, ha precedenti per droga.

All’interno dell’abitazione di Oseghale, inchiodato dalla testimonianza di un connazionale che nella serata di martedì lo ha visto con i due trolley nei pressi del luogo del ritrovamento, sono stati trovati i vestiti della vittima sporchi di sangue, e altre tracce ematiche, nonché uno scontrino di una farmacia, poco distante da lì. Nella stessa farmacia la ragazza aveva acquistato poco prima una siringa.