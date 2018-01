Napolitano: “Il presidente della Repubblica non può inventarsi un governo”

Gli scenari “che leggo sul dopo voto sono spesso pure fantasticherie, formule senza fondamento costituzionale. Ho esperienza in materia, visto che mi è stato attribuito il merito o il demerito di aver fatto nascere un qualche ‘governo del presidente’, magari ‘tecnico’, e posso dire che una simile fattispecie non esiste”.

Così il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervistato dal Corriere della Sera.

“Il presidente non può inventarsi un governo perché dominus è il Parlamento – ha spiegato – tutti i governi sono espressione della nostra democrazia parlamentare”.

Se non si riesce a formare un governo, è possibile tornare subito alle urne? “E’ un’ipotesi estrema che non ha senso ora prospettare – ha risposto Napolitano – Tanto meno per esercitare una pressione indebita sul capo dello Stato. Sergio Mattarella agisce con il suo stile fatto di riserbo, prudenza e misura. Ogni tentativo di forzargli la mano sarebbe indebito e scorretto. Egli farà ogni sforzo perché nasca una soluzione, impiegando il potere di persuasione che è proprio del presidente”. (askanews)