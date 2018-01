Pd: salta la candidatura di Antonio Di Pietro

CAMPOBASSO, 27 GEN – Saltano le candidature di Antonio Di Pietro e del giornalista molisano Domenico Iannacone, volto di I dieci Comandamenti di Rai 3. Nel Pd quindi sono state definite le candidature per le prossime elezioni politiche con alla Camera, per il proporzionale, la segretaria regionale dem, Micaela Fanelli; nel maggioritario di Campobasso, l’assessore regionale Vittorino Facciolla, in quello di Isernia l’altro esponente dell’Esecutivo regionale, Carlo Veneziale.

Al Senato, per il proporzionale, la parlamentare uscente dem Laura Venittelli, mentre al Senato maggioritario, Enrico Colavita, presidente di Assindustria Molise. ansa