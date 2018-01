Migranti: 271 sbarcati al porto di Crotone

Nave carica di migranti sbarca a Crotone

Sono in aumento gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane dopo circa sei mesi di calo. A rivelare questa tendenza sono i dati del Viminale. Il Ministero degli Interni infatti registra come dall’1 gennaio 2018 ad oggi gli sbarchi sono stati 841, ovvero il 15,36 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Ma la tendenza è in crescita anche se il dato viene confrontato con i primi giorni del 2016. In questo caso l’incremento è di tre volte superiore.