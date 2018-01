Donna uccisa di botte dal compagno a Sozzago

Omicidio a Sozzago, in provincia di Novara. Un uomo di 46 anni ha massacrato a botte la compagna, di un anno più giovane, nella loro abitazione. A dare l’allarme alcuni vicini.Secondo le prime informazioni già in passato era finito in carcere per le violenze, ma la compagna lo aveva sempre riaccolto in casa e, in alcune circostanze, lo aveva anche difeso.

Immediato l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118. Per la donna però non c’era più nulla da fare mentre l’uomo è stato portato in caserma.

Secondo quanto riporta il Corriere gli investigatori del comando provinciale di Novara stanno interrogando il presunto assassino. Secondo le prime notizie trapelate Lucherini era già stato fermato in altre occasioni per episodi di violenza, anche nei confronti della compagna, che però lo aveva sempre riaccolto in casa. Lo scorso luglio, dopo un incidente in auto nel Novarese, era stato fermato dopo aver aggredito gli agenti della polizia locale che volevano identificarlo. TISCALI