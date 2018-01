Renzi: “Berlusconi e Lega devastanti per l’economia”

Berlusconi non è un pericolo per la democrazia ma lo è per l'economia italiana

Per anni la sinistra ha attaccato Berlusconi a livello personale, demonizzandolo. Lo ha definito un pericolo per la democrazia. Questo modo di fare politica basato sugli attacchi personali a me non piace.La sfida deve essere sui risultati personali, non sugli aspetti personali. L'ultima volta che Berlusconi e la Lega hanno governato insieme, fino al 2011, i risultati sono stati devastanti sia per lo spread che per gli occupati che per il PIL. Noi ci presentiamo con un milione di posti di lavoro in più, con il PIL che cresce di quasi il 2%, con tutti gli indicatori economici che sono passati dal meno al più.Berlusconi non è un pericolo per la democrazia italiana, Berlusconi è invece un pericolo per l'economia italiana.Da qui al 4 marzo per ciascun argomento indicheremo quello che abbiamo fatto, quello che proponiamo e come coprirlo. Abbiamo la squadra migliore per farlo.Che sia una campagna elettorale vera, credibile, basata sui fatti e non sulle promesse. Avanti insieme

