Corridoi lavorativi, arrivano a Roma i primi 12 rifugiati venezuelani

Sono arrivati a Roma i primi 12 rifugiati nell’ambito di “Wings for a new Future”, un progetto di corridoi lavorativi che promuove percorsi di ingresso regolare e qualificato nel mercato del lavoro italiano per persone rifugiate. Le persone arrivate saranno impiegate presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, grazie all’impegno di Aviapartner, che ne sosterrà l’inserimento professionale nel settore dell’Handling aeroportuale.

Le persone coinvolte, originarie del Venezuela e attualmente rifugiate in Colombia; sono state selezionate attraverso un percorso che ha valorizzato competenze, esperienze e aspirazioni professionali. Prima dell’arrivo in Italia hanno seguito corsi di preparazione linguistica, civico-culturale e formazione tecnica, fondamentali per un inserimento efficace nella realtà lavorativa e sociale italiana. Nei prossimi giorni inizieranno il loro percorso professionale contribuendo alle attività operative dell’aeroporto di Fiumicino presso Aviapartner.

Il progetto “Wings for a new Future” fa parte delle iniziative dei corridoi lavorativi per rifugiati, che prevedono selezione, formazione e ingresso regolare in Italia di persone rifugiate già qualificate e con competenze spendibili in settori specifici. Questi percorsi offrono alle persone rifugiate l’opportunità di ricostruire la propria vita in modo dignitoso e, allo stesso tempo, supportano le imprese italiane nel rispondere al fabbisogno di lavoratori.

L’Italia si conferma tra i Paesi più avanzati nello sviluppo di canali di mobilità lavorativa regolare per rifugiati. I corridoi lavorativi per i rifugiati si inseriscono infatti nel quadro della normativa italiana sugli ingressi per lavoro, che prevede ogni anno sia una programmazione di quote di ingresso per lavoro anche per le persone rifugiate attraverso il cosiddetto Decreto Flussi, sia la possibilità di attivare percorsi “extra quota”. […]

Leggi il seguito su www.unhcr.org