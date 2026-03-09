Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L’Aquila

ROMA, 09 MAR – Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l’invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, per ulteriori approfondimenti sulla vicenda della famiglia del bosco. La decisione Ã¨ arrivata dopo l’ordinanza del tribunale, che ha disposto l’allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura dove sono ospitati i suoi figli.

Gli ispettori, che avevano giÃ  acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda. Lo stesso ministro ha confermato la decisione durante un convegno organizzato da Fratelli d’Italia in vista del referendum. “Abbiamo giÃ  dato disposizione di inviare gli ispettori – ha detto -. Va ricordato che un accertamento preliminare era giÃ  stato avviato a novembre. Direi che ora Ã¨ arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda”. (ANSA)

