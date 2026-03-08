Famiglia del bosco, Salvini annuncia: ‘prossima settimana proverò io a riunirla’

“Questa settimana ci vado: ci andrò personalmente dalla famiglia nel bosco: non da vicepremier o ministro. ma da Matteo, da papà e genitore disgustato dalla violenza istiutuzionalizzata. Accompaganto da avvocati parlerò con tutti: genitori, avvocati, magistrati minorili, assistenti socuai, psicilogi, chi gestisce la casa famiglia.

Con le buone maniere, ma con determinazione per realizzare un solo obiettivo: riunire quella famiglia, far tornare a casa quei tre bambini. Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato dove voglio far crescere i miei figli”. Lo annuncia con un video sui social il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Le abbiamo provate tutte: appelli, petizioni, ispezioni. Non è servito a niente. Ora basta: non ne possiamo più. Quei tre bimbi che hanno vissuto felici nella loro casetta con papà e gli animali mi sembra – afferma Salvini- che sono alla disperazione. Io mi vergogno aver offerto questo a quei due ragazzi che, pagando a differenza di tanti altri, avevano scellto l’Italia per il loro futuro. Non resta che andarci. Ci andrò”. (askanews)