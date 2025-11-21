Nevica nel Bergamasco, disagi per i treni dei pendolari

ImolaOggiAmbiente & Energia, News 2025

Nevica nel Bergamasco

BERGAMO, 21 NOV – Da questa mattina nevica sull’intero territorio bergamasco, con intensitÃ  maggiore in montagna, ma anche fiocchi nel capoluogo e in pianura. Mentre non si registrano particolari problemi sulle strade, la nevicata sta creando disagi sulla rete ferroviaria: risultano infatti cancellati numerosi treni da Bergamo verso Milano, tra cui quelli delle 7,02 e delle 10,02 per Milano, ma anche l’8,23 da Porta Garibaldi per Bergamo e da Milano Centrale delle 7,05 per Bergamo.

Numerosi i ritardi a causa della neve e a causa dei treni guasti sulla tratta dei pendolari: tra questi, il treno delle 6,02 da Bergamo a Milano Centrale che si Ã¨ fermato all’altezza di Dalmine-Verdello per un guasto. I ritardi sono dai 40 minuti in avanti: sono stati previsti bus sostitutivi. (ANSA)

Clima, Leone XIV: “il Creato sta gridando attraverso tempeste e caldo implacabile”

Articoli correlati

Neve di agosto sulla Marmolada

Neve di agosto sulla Marmolada, termometro a -2 gradi

Turchia, forti nevicate nel Nord-Est

Turchia, forti nevicate nel Nord-Est, incendi nel Sud

freddo record sta colpendo Argentina, Cile e Uruguay

Freddo anomalo in Argentina, Cile e Uruguay: almeno 15 morti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *