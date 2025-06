Khamenei: “Se gli Usa attaccano, danni irreparabili”

“L’attacco doloso del regime sionista contro il nostro Paese è avvenuto in un momento in cui i funzionari iraniani erano indirettamente impegnati in negoziati con gli Stati Uniti. Non c’era alcun segnale da parte dell’Iran che segnalasse un’azione militare.

Si sospettava già che gli Stati Uniti fossero coinvolti nella mossa malevola perpetrata dal regime sionista, ma alla luce delle loro recenti dichiarazioni, questo sospetto si rafforza di giorno in giorno.

Il danno che subiranno gli Stati Uniti sarà sicuramente irreparabile se entreranno militarmente in questo conflitto.

L’ingresso degli Stati Uniti in questa faccenda [guerra] è al 100% a proprio danno. Il danno che subiranno sarà di gran lunga maggiore di qualsiasi danno che l’Iran possa subire.

La nazione iraniana si oppone fermamente a qualsiasi pace imposta. La nazione iraniana non capitolerà davanti a nessuno di fronte alla coercizione. La nazione iraniana si opporrà fermamente a qualsiasi guerra imposta, come ha sempre fatto.

Non è saggio dire alla nazione iraniana di arrendersi.

A cosa dovrebbe arrendersi la nazione iraniana? Non ci arrenderemo mai in risposta agli attacchi di nessuno. Questa è la logica della nazione iraniana. Questo è lo spirito della nazione iraniana.

Il presidente degli Stati Uniti ci minaccia. Con la sua assurda retorica, esige che il popolo iraniano si arrenda a lui.

Dovrebbero minacciare chi ha paura di essere minacciato. La nazione iraniana non è spaventata da tali minacce.

Il nemico sionista ha commesso un grave errore e un crimine grave, e deve essere punito.

“Aiuto da Allah e conquista imminente” (Sacro Corano: 61:13).

La Repubblica Islamica trionferà sul regime sionista per volontà di Dio.”

Sono queste le varie dichiarazioni scritte su X dal leader degli ayatollah Khamenei.