Evasometro, verso nuovi controlli sui conti correnti

Evasometro per individuare i contribuenti con pendenze importanti nei confronti del Fisco e, in parallelo, elevate disponibilità finanziare su conti correnti esteri e non solo

La Guardia di Finanza sta lavorando, con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate, a un nuovo strumento per contrastare l’evasione fiscale. L’annuncio delle novità è stato fatto nel mese di aprile in Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Come funziona e, soprattutto, cosa cambia rispetto alle regole previste ad oggi?

Sebbene non si tratti, al momento, di una novità già operativa, l’evasometro rientra tra le nuove strategie in fase di messa a punto per individuare le situazioni di rischio dal punto di vista fiscale. Un nuovo strumento di controllo che punta a sfruttare al meglio i dati a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, che negli anni si sono arricchiti di informazioni sempre più complete.

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino della Riscossione, è stata la Guardia di Finanza ad annunciare la metodologia alla base del cosiddetto evasometro.

L’Unità integrata permanente di analisi del rischio (UIPAR) costituita dalle Fiamme Gialle e dall’Agenzia delle Entrate sta lavorando a uno strumento che ha il fine ultimo di individuare i contribuenti titolari di debiti elevati e che possiedono disponibilità finanziare su conti esteri.

Lo sviluppo di questa nuova strategia per il contrasto ai fenomeni di evasione è resa possibile dallo scambio automatico di informazioni tra Paesi esteri, sulla base del Common Reporting Standard.

In parallelo però l’evasometro punta a rendere più efficienti anche i controlli sui conti correnti “nazionali”. In questo caso si andranno a potenziare i controlli relativi all’Archivio dei rapporti finanziari, che contiene le informazioni relative a saldi, movimenti in entrata e in uscita e giacenza media.

La Guardia di Finanza chiede però di ottimizzare le procedure di comunicazione. Se ad oggi l’invio delle informazioni da parte degli operatori finanziari è annuale, la proposta avanzata in Senato è di rendere la trasmissione mensile, di modo da avere a disposizione dati aggiornati e tempestivi per l’analisi del rischio evasione.

L’evasometro è quindi la “prospettiva futura” dei controlli fiscali, una modalità per utilizzare al meglio, e al massimo, le informazioni ricavabili dalle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

C’è da specificare però che non si tratterebbe di una novità assoluta. Già dal 2023 è operativo uno strumento chiamato anonimometro – in ragione delle tutele in materia di privacy previste per i contribuenti – che incrocia i dati dei conti correnti con le altre informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un algoritmo che, partendo dai dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, effettua un confronto con le oltre 200 banche dati alle quali accede il Fisco.

Redditi, ma anche spese sostenute, vengono quindi confrontati con i dati delle disponibilità finanziarie del contribuente; in caso di incongruenze partono e verifiche fiscali vere e proprie, che possono portare quindi all’accertamento nei confronti del contribuente.

Da non dimenticare poi il redditometro, che sebbene sia stato rivisto nel corso del 2024 nell’ottica di puntare alle incongruenze più rilevanti, resta uno degli strumenti di accertamento sintetico già nelle mani del Fisco per confrontare tenore di vita del contribuente e capacità contributiva. Semplificando, spese sostenute e redditi dichiarati.

Il fine ultimo di tutti gli strumenti in campo – e in fase di messa a punto come per l’evasometro – è ottimizzare le procedure per scovare i casi di irregolarità fiscale, con un’attenzione particolareggiata alle discrepanze più rilevanti. ADNKRONOS