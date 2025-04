Zelensky: ‘non riconosceremo l’occupazione della Crimea’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta a qualsiasi negoziato con la Russia dopo un cessate il fuoco completo ma ha anche sottolineato che si oppone al riconoscimento delle terre annesse in Crimea come territorio russo.

“Non sarà possibile accordarsi su tutto rapidamente” ha detto Zelensky, chiarendo poi: “L’Ucraina non riconosce legalmente l’occupazione della Crimea. Non c’è nulla di cui parlare, è al di fuori della nostra Costituzione. Questo è il nostro territorio, il territorio del popolo ucraino”.Intanto oggi gli inviati di Washington, Kiev e delle nazioni europee si riuniscono a Londra per un nuovo tentativo di porre fine alla guerra. (askanews)

Crimea 2015 – festeggiamenti per il ritorno alla Russia